ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی اداکار و کامیڈین کپل شرما نے مداحوں کو اپنے دوسرے بیٹے کا نام بتادیا، انہوں نے اپنی سالگرہ پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کے پیغامات ملنے پر ٹوئٹر اور انسٹاگرام کے ذریعے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔

اس موقع پر گلوکارہ نیتی موہن نے بھی ٹوئٹر کے ذریعے کپل کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور ان سے بیٹے کا نام بھی پوچھا۔نیتی کے سوال پر کپل نے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی خیریت دریافت کی جب کہ ساتھ ہی بتایا کہ انہوں نے بیٹے کا نام ’تریشان‘ رکھا ہے۔

Thank you neeti ????❤️ hope ur taking well care of urself ???? we named him trishaan ???????????????? https://t.co/776HlHVm0f