انڈیا کو ہرانے کے بعد پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے بھی پارٹی کرلی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھارت کو 58 رنز سے شکست دینے کے بعد مقبول ٹرینڈ ’پاوری‘ میں شامل ہوگئی۔

سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو زیر گردش ہے جس میں بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کہتے ہیں کہ ’یہ میں ہوں، یہ میری ٹیم ہے اور بھارت کو شکست دینے کے بعد ہم پاوری کررہے ہیں۔‘

یاد رہے کہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے بھارت کو 58 رنز سے شکست دے دی، پاکستان کے 186 رنزکے تعاقب میں بھارتی ٹیم 9 وکٹ پر127 رنز بناسکی۔

Here come the Best ever version of #pawrihoraihai by Pakistan Blind Cricket team after defeat India in Final ???????????? pic.twitter.com/CiyfQhV3mY