وقار یونس نے بھی فخر زمان کے رن آؤٹ پر سوال اٹھا دیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ وقار یونس نے جنوبی افریقی وکٹ کیپر کوئنٹن ڈی کوک کے فخر زمان کو آؤٹ کرنے کے لیے جھانسا دینے پر سوال اٹھا دیا۔

وقار یونس نے ٹوئٹر پر کوئنٹن ڈی کوک کا جھانسا دے کر فخر زمان کو رن آؤٹ کرنے کے بعد ہنسی کی نشاندہی کرتے ہوئے تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ کوئنٹن کی یہ ہنسی آپ کو کیا بتارہی ہے؟

Record breaking inning. Simply Outstanding @FakharZamanLive ????????. What about this cheeky giggle from Quinton tells you ????? #SAvPAK pic.twitter.com/5HD0sLYTk1