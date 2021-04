پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے پر برطانیہ کے اندر سے ہی آوازیں بلند ہونا شروع ہوگئیں، سابق  رکن پارلیمنٹ نے وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )برطانوی پارلیمنٹ کے سابق رکن جیمز فرتھ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کرنے پر وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا ہے۔

جیمز فرتھ نے برطانوی وزیر خارجہ پریتی پٹیل کو خط لکھ کر سوال کیا ہےکہ کورونا کی صورتِ حال بھارت، فرانس، جرمنی اور خود برطانیہ میں پاکستان سے زیادہ خراب ہے، بتایا جائے پاکستان کو کن وجوہات پر ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا؟سفری پابندیوں سے پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں، میرےحلقےمیں بہت سے لوگ پاکستان سے ہیں جو کہ رمضان کے موقع پر پاکستان جانا چاہیں گے لیکن حکومتی فیصلے سے ان کی مشکلات بڑھیں گی۔

واضح رہےکہ برطانیہ نے کورونا کے باعث پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے، ریڈ لسٹ میں پاکستان کے علاوہ کینیا، بنگلا دیش اور فلپائن بھی شامل ہیں۔جیمز فرتھ سے قبل برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے پاکستان پر سفری پابندیوں کو امتیاز ی سلوک قراردیا تھا۔

The reason this is especially pertinent to British Pakistani’s is April is the month of Ramadan and for many this would usually mean travel for celebrations. https://t.co/VZom81A5SF pic.twitter.com/fMRKQGRn1r