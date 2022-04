بیرونی سازش سے متعلق موقف لینے کیلئے پاک فوج کے ترجمان سے صحافی محمد مالک کا رابطہ، کیا بتایا؟ جانئے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ( آئی ایس پی آر ) کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی ) جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بیرونی سازش سے متعلق ہمارا موقف قومی سلامتی اجلاس کے اعلامیے میں واضح ہے ۔نجی چینل ہم نیوز کے شو میں سنیئر صحافی محمدمالک کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آرسے بلاول بھٹو کے ٹویٹ سے متعلق میری بات ہوئی ہے ۔

میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا کہ مجھے اس پر آپ کا جواب چاہیے تو انہوں نے بڑا دو ٹوک جواب دیا اور کہا کہ ہمارا جواب بڑا سادہ ہے ،ڈی جی آئی ایس پی آر قومی سلامتی کے اجلاس میں نہیں بیٹھتا ہے اور ہمارا جو بھی موقف ہے وہ قومی سلامتی اعلامیہ میں بڑا واضح ہے جو اس دن نکلا تھا ۔

محمد مالک کے مطابق جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ میں اس معاملے پر اس لیے بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیوں کہ اس پر عدالت میں کیس چل رہا ہے ۔ لوگ یہ باتیں نہ کرنا شروع کر دیں کے شایدہم کیس پر اثر انداز ہو رہے ہیں ۔ ہم نہیں چاہتے کہ کہیں بھی ہمیں غلط انداز میں پیش کیا جائے ۔

ExPM IK is using ‘foreign conspiracy’ to justify his coup. Will @OfficialDGISPR clarify did NSC meeting declare the 197 members of NA traitors and part of a foreign plot? Can foreign office or defense ministry produce any official correspondence between 7-27th on foreign sazish.