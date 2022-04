معمر خاتون نے اپنی جائیداد راہول گاندھی کے نام کردی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے شہر دہرادون کی رہائشی معمر خاتون نے اپنی تمام تر جائیداد کانگریس لیڈر راہول گاندھی کے نام کردی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بزرگ شہری پشپا مونجیال نے پیر کو ضلعی عدالت میں اپنی تمام جائیداد کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو منتقل کرنے کے لیے وصیت نامہ جمع کروایا۔کانگریس میٹروپولیٹن صدر لال چند شرما نے کہا کہ کانگریس لیڈر کو اپنی جائیداد کا وصیت نامہ سونپتے ہوئے محترمہ مونجیال نے کہا کہ وہ راہول گاندھی کے خیالات و نظریات سے متاثر ہیں،لال چند شرما کا بتانا تھا کہ پشپا کا کہنا ہے کہ اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی نے اس ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔

Pushpa Munjiyal Ji has donated her entire property in the name of our leader Shri #RahulGandhiji, for this she has also presented a testament in Dehradun court. Many thanks to the Mother for this trust. #PushpaMunjial pic.twitter.com/Mbq1xvZ9E6