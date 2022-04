پیپلزپارٹی کے رہنماء بیرسٹر اعتزاز احسن کی بیٹی بھی میدان میں آگئی، والد سے متعلق غلط فہمی دور کردی پیپلزپارٹی کے رہنماء بیرسٹر اعتزاز احسن کی بیٹی بھی میدان میں آگئی، والد سے ...

راولپنڈی (ویب ڈیسک) پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چوہدری اعتزاز احسن کی صاحبزادی ثمن احسن نے ٹوئٹر پر والد کے خلاف پھیلی غلط فہمی دور کردی۔

ٹوئٹر پر اعتزاز احسن کے نام اور تصویر سے منسوب کیے جانے والے گمراہ گُن ٹوئٹس پر ثمن احسن نے شدید ردعمل دیتے ہوئے گزشتہ برس جنوری میں والد کے اصلی اکاؤنٹ سے کیا گیا ٹوئٹ شیئر کیا۔اور لکھا کہ ’یہ میرے والد اعتزاز احسن کا واحد حقیقی ٹوئٹر اکاؤنٹ ہے، لیکن وہ اسے کبھی استعمال نہیں کرتے، ان کے نام سے ٹوئٹ کرنے والے دیگر تمام اکاؤنٹس جعلی ہیں اور غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔‘

This is the only real Twitter account of my father Aitzaz Ahsan, but he never uses it. All other accounts tweeting with his name are fake and spreading misinformation. https://t.co/t6nWPZoHJQ — Saman Ahsan (@SamanAhsan) April 4, 2022

ثمن نے ایک صارف کے سوال کے جواب میں کہا کہ اعتزاز احسن کے نام سے منسوب جعلی اکاؤنٹس کی اطلاع ایف آئی اے کو دی گئی ہے، میں جعلی اکاؤنٹس کی اطلاع اور اصلی کی تصدیق کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس میں وقت اور محنت درکار ہے۔

It has been reported to FIA. I am also trying to get the fake accounts reported and the real one verified, but it takes time and effort!
— Saman Ahsan (@SamanAhsan) April 4, 2022

ٹوئٹر پر اعتزاز احسن کا اصل اکاؤنٹ ’therealaitzaz‘ ہے لیکن اسی جیسے نام سے بنائے گئے اکاؤنٹ ’therealaitezaz ‘ سے حال ہی میں ایک ٹوئٹ سامنے آیا تھا۔

ٹوئٹ میں لکھا گیا تھا کہ امر بالمعروف جلسے نے ثابت کر دیا ہے کہ خودمختار اور بیرونی مداخلت سے پاک پاکستان پاکستانیوں کی واحد منزل اور وزیرِ اعظم عمران خان ان کے محبوب لیڈر اور قائد ہیں۔‘

اعتزاز احسن کے اصل اور جعلی اکاؤنٹ کے ’ہینڈل‘ کو دیکھا جائے تو دونوں ایک جیسے ہی دِکھتے ہیں لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو جعلی اکاؤنٹ ’therealaitezaz‘ میں ایک ’ای‘ اضافی ہے جو اسے اصل اکاؤنٹ سے مختلف بناتا ہے ۔

صارفین ایک نظر میں ایسی چھوٹی تبدیلی کو ضرور نوٹس کیے بغیر ہی اس اکاؤنٹ سے کیے جانے والے ٹوئٹس کو پی پی رہنما کا بیان سمجھ سکتے ہیں۔

سیاسی گرما گرمی میں ٹوئٹر پر فعال رہنا تو آج کل سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اعتزاز احسن ٹوئٹ کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔

اعتزاز احسن نے اپنے اکاؤنٹ سے جاری ٹوئٹ میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں ٹویٹ کرنے پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آدھے سچ کا میڈیم ہے، البتہ مختلف اکاؤنٹس سے بہت سے جعلی ٹویٹ جاری کیے گئے ہیں جن کا مقصد میری آرا کی غلط ترجمانی کرنا اور مجھے بدنام کرنا ہے۔‘

اپنے سلسلہ وار ٹوئٹ میں اُن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے جعلی اکاؤنٹس سے تنگ آکر آخرکار میں اپنا آفیشل اکاؤنٹ کھولنے پر مجبور ہوں جو ’therealaitzaz ‘ہے۔

I am thus compelled to open my official account which is @therealaitzaz. This is the only account which I will tweet from, if ever. All other accounts attributed to me are fake. I have raised this matter with the FIA & when the fabricators are identified they will be prosecuted — Aitzaz Ahsan (@therealaitzaz) January 30, 2021

انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ واحد اکاؤنٹ ہے جس سے اگر میں نے کبھی ٹوئٹ کیا تو کروں گا، مجھ سے منسوب دیگر تمام اکاؤنٹس جعلی ہیں۔سینئر پی پی رہنما نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کے سامنے اٹھایا ہے اور جب جعل سازوں کی نشاندہی ہو جائے گی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

والد کے جعلی اکاؤنٹ کی نشاندہی کیے جانے اور اصل اکاؤنٹ سامنے لانے کے بعد پیپلز پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے اصل اکاؤنٹ کو فالو کرنا شروع کردیا ہے۔صوبائی وزیر سعید غنی، رہنما پیپلزپارٹی شرمیلا فاروقی سمیت صارفین کی بڑی تعداد نے اعتزاز احسن کے اصل اکاؤنٹ کو فالو کرنا شروع کردیا ہے۔