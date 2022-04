لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان کی افغان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بطور کوچ کام کرنے کی خواہش پوری ہوگئی۔

انہوں نے ٹوئٹر پر کہا کہ افغان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کرنا میری شدید خواہش رہی ہے، افغان بورڈ سے بات چیت2011 سے جاری تھی۔ آخر کار اب میں افغانستان کی قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ بن گیا ہوں۔

It has been my utmost desire to work with @ACBofficials as a coach & the discussions have been going on since 2011 during my playing days. I now feel it’s the right time & the UAE camp is a perfect opportunity to work with ACB & get to know the upcoming talent more closely. pic.twitter.com/CjA3Zoiv67