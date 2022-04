اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کا کھیل بہت جلد ختم ہو گا۔

اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں مفتاع اسماعیل کا کہنا تھا کہ یہ اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے اخلاقیات، اصولوں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن ان کا کھیل بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت روپیہ گر رہا ہے اور زرمبادلہ کے ذخائر مسلسل کم ہو رہے ہیں۔

They keep on violating morality, rules and the constitution to prolong their rule. But their game will be over soon. In the meantime rupee is sliding and forex reserves keep declining. https://t.co/uENp4pkjVo