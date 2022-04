گریمی ایوارڈ جیتنے پر جمائمہ گولڈ سمتھ کی عروج آفتاب کو مبارکباد

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے پاکستانی نژاد امریکن گلوکارہ عروج آفتاب کو گریمی ایوارڈ جیتنے پر مبارک باد دی ہے۔

اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں جمائمہ نے عروج آفتاب کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو گریمی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ بننے پر مبارک باد پیش کرتی ہوں۔

خیال رہے کہ پاکستانی نژاد امریکی گلوکارہ عروج آفتاب نے دنیائے موسیقی کے اعلیٰ ترین گریمی ایوارڈز میں اپنے گانے ’محبت‘ کے لیے بہترین گلوبل میوزک پرفارمنس کا ایوارڈ جیتا ہے۔

Congratulations to the sensational @arooj_aftab on being the first Pakistani singer to win a Grammy.

