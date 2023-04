متعدی جرثومہ”برڈ فلو“ کی پہلی بار انسان میں منتقلی بلحاظ تشخیص متعدی جرثومہ”برڈ فلو“ کی پہلی بار انسان میں منتقلی بلحاظ تشخیص

کراچی(تجزیاتی رپورٹ:شاہد محمود مٹھیالوی) براعظم انٹارکٹیکا کے انتہائی قریب اور براعظم جنوبی امریکہ کے مشہور ملک چلی(Chili) کی وزرات دفاع نے جانوروں میں پائے جانے والے متعدی جرثومہ جس کو ''برڈ فلو'' کہتے ہیں - پہلی بار انسان میں تشخیص کا اعلان مختلف عالمی میڈیا سے وابستہ اداروں کی جانب سے منظر عام پر آیا ہے- حالیہ اطلاعات کے مطابق ایک پچاس برس سے زائد عمر کے شخص جو شدید نزلہ کے مرض میں مبتلا تھا- طبعی لیبارٹری سے حاصل مختلف نمونہ جات کی جاری رپورٹ کے نتائج کے دوران جانوروں میں پائے جانے والے متعدی جرثومہ جس کی پرکھ و منسوب A(H5N1) کا انکشاف ہوا ہے- چلی حکومت بشمول وزرات صحت نے اس انہونی کیفیت اور حیران کن مرحلہ کی اعلی و گہری سطح کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ریاست چلی جو معانی کے اعتبار سے (Where the land ends) یعنی '' خشکی کا اختتامیہ'' ہے - اس متعدی جرثومہ کی انسان میں موجودگی سے حیران کیفیت میں ہے- حکومتی سطح کے ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ متعدی جرثومہ ''بررڈ فلو'' جانوروں سے جانوروں میں منتقل ہو سکتا ہے لیکن حیران کن بلحاظ تشویش بھرے لمحات کے ساتھ ہم کو سب سے پہلے اس جان کاری کی تلاش میں ہیں کہ اس متعدی جرثومہ کی منتقلی کا عمل جانوروں سے انسان میں کس طرح وقوع پزیر ہوا ہے- اس سلسلے میں متاثرہ شخص کے خاندان، اس کے متعلقہ افراد سے روابط اور اس کی دیگر مصروفیات کا عمیق جائزہ لیا جائے گا تاکہ متعدی مرض کے بنیادی ٹھکانہ کا سراغ بسلسلہ محرکات کا اندازہ لگایا جا سکے- اس جرثومہ کی انسان میں منتقلی کے کیا مضر اثرات مرتب ہونگے اس متعلق حکومت کے ادارہ صحت کی جانب سے مکمل خاموشی ہے- لہذا اس پر اپنے سے کچھ تحریر کرنا یا رائے دینا قبل از وقت مناسب نہیں -خبر کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ کار آگاہی دینا بھی از حد ضروری ہے کہ رواں سال میں عالمی ادارہ صحت (WHO) نے کمپوڈیا کی سکونت پزیر تقریبا تیرہ سالہ بچی میں اس متعدی مرض کی تشخیص کا باضابطہ اعلامیہ بشمول حیرانگی جاری کیا تھا- عالمی خبروں کی مطابق جب بچی کو بیماری کی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تو اس کی سانس لیتی زندگی اس متعدی جرثومہ کی نظر ہوگئی-عالمی سطح پر صحت کے شعبہ سے وابستہ اعلی مستند طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس متعدی جرثومہ سے بچنے کے لئے بیمار یا مردہ جانوروں سے مکمل طور نہ صرف احتیاط برتی جائے بلکہ ان سے دور رہا جائے اور باالخصوص پولٹری کے شعبہ سے وابستہ افراد کو ان احتیاط کے اصولوں پر ہر حال میں سختی کے ساتھ عمل کرنا ضروری اور اہم ہے- دنیا کے تمام صحت سے وابستہ اداروں کو اس سلسلے میں آگاہی ریاست کے کونے کونے میں پھیلانے کے ساتھ ان پر عمل کے انتظامات کرنے کے لئے جلد اور واضح حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے تاکہ رعایا باالخصوص اس شعبہ کاروبار سے وابستہ اداروں تک بھی اس متعدی مرض سے احتیاط کے اصولوں کی تحریک کو اجاگر کرنا چاہیے- متعدی جرثومہ''بررڈ فلو'' پہلی بار 1996 میں چین کے دکشنی (جنوبی حصہ) اور ہانگ کانگ سے پھیلاؤ ہوا -جس کی بناء پوری دنیا کو پولٹری کی صنعت میں مالی لحاظ سے سخت نقصانات کا سامنا کرنا پڑا-دنیا میں پولٹری صنعت میں برازیل کا شمار اولین درجہ پر ہوتا ہے- ایک محتاط اندازے کے مطابق رواں سال میں مرغی گوشت کی دوسرے ممالک کو منتقلی پانچ ملین میٹرک ٹن(پانچ ارب کلو گرام) تک پہنچ چکی ہے- لیکن برازیل فی الوقت اس متعدی جرثومہ سے پاک ملک ہے-پاکستان میں پولٹری کی صنعت وسیع پیمانے پر موجود ہے اور شاید ہی کوئی شہر یا قصبہ ایسا ہو جہاں مرغی کے گوشت کو بطور کاروبار مرتبہ حاصل نہ ہو- اس سلسلے میں ریاست بلحاظ پولٹری سے وابستہ ادارے اور تنظیمیں اپنی سطح پر متعلقہ حدود میں اصول و احتیاط کے پروگرامز کا اجراء بروقت کرنا چاہیے