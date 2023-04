بابراعظم سے اختلافات کی افواہوں اور ملاقات کے بعد نجم سیٹھی نے پیغام جاری کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ جو لوگ جعلی خدشات پھیلا رہے تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔

اپنی ٹوئٹ میں نجم سیٹھی نے کہا کہ بابر اعظم آج مجھے ملنے کیلئے آئے تھے، میں نے انہیں بتایا کہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے۔

Babar Azam came to see me today. I told him he will lead the ODI and T20I national team against New Zealand. And then @TheRealPCB announced the squads. So all those who were spreading fake fears are out of jobs today.