نیوزی لینڈ کیخلاف سیریز کیلئے سکواڈ کا حصہ نہ بنائے جانے پر اعظم خان کا ردعمل آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) نیوزی لینڈ کے خلاف وائٹ بال سیریز کیلئے قومی ٹیم میں شامل نہ کیے جانے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارح مزاج بیٹر اعظم خان کا ردعمل سامنے آگیا۔گزشتہ روز نیوزی لینڈ کے خلاف وائٹ بال سیریز کیلئے پاکستان ٹیم کا اعلان کیا گیا، افغانستان کے خلاف آرام کے بعد ٹاپ پلیئرز کی سکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔ شاہین شاہ آفریدی ورلڈکپ کے بعد پہلی مرتبہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں گے۔

جیو نیوز کے مطابق بابر اعظم کپتان، شاداب خان نائب کپتان کی پوزیشن پر برقرار ہیں۔ احسان اللہ، زمان خان اور صائم ایوب ٹی ٹوئنٹی سکواڈ میں شامل ہیں جبکہ عماد وسیم بھی ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگئے۔اس کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی سکواڈ میں فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، افتخار احمد، محمد حارث، محمد نواز، محمد رضوان، نسیم شاہ، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی اور شان مسعود شامل ہیں۔

ون ڈے سکواڈ میں بابر اعظم کپتان، شاداب خان نائب کپتان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارث رؤف، حارث سہیل، احسان اللہ، امام الحق، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، شان مسعود اور اسامہ میر شامل ہیں۔

افغانستان کے خلاف حالیہ ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کارکردگی نہ دکھانے پر اعظم خان کو قومی ٹیم سے باہر کر دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان ٹیم میں شامل نہ کیے جانے پر اعظم خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئےہوم سیریز کے لیے قومی ٹیم میں جگہ بنانے والے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

Good luck to the boys in green for the home series, inshaAllah will keep working hard on my game and fitness to get back a place in the team.????#PakvsNz pic.twitter.com/OgKqDCEB0k