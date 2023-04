"مجھے پیار ہواتھا " میں ہانیہ عامر اور انکی والدہ کے کردار کو صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی(ویب ڈیسک) پاکستانی معروف ڈرامہ سیریل "مجھے پیار ہواتھا" میں اداکارہ ہانیہ عامر اورانکی والدہ سلمہ حسین کے کردار کو صارفین کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پر رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ ہانیہ عامر کے حالیہ ڈرامہ سیریل" مجھے پیار ہوا تھا " کی کہانی اور وہاج علی کے ساتھ جوڑی کی وجہ سے خاصی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے،ڈرامہ شائقین کی جانب سے " مہیر" ہانیہ عامر ، "اریب " زاویار اعجاز اور" سعد" وہاج علی کی تکون محبت کی کہانی کو بھی پسند کررہے ہیں ، وہیں دوسری جانب وہ مہیر اور انکی والدہ سلمہ حسین کے کردار سے کافی نا خوش نظر آ رہے ہیں۔

معروف ڈائریکٹر بدر محمود کی ہدایتکاری پر بننےوالا یہ ڈرامہ سیریل سدرہ سحر عمران نے تحریر کیا ہے ، جس کے حالیہ اقساط نے مداحوں کو پریشان کردیا، جبکہ مہیر اور اس کی والدہ کے کردار پر ناظرین سخت ردعمل کا اظہار کر رہےہیں۔ جیسے ہی سوشل میڈیا پر گزشتہ قسط جاری کی گئی صارفین نے دونوں کرداروں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

ایک صارف نے لکھا کہ "کیا کوئی براہ کرم "مجھے پیار ہوا تھا "سے ان دو پریشان کن خواتین کو بتا سکتا ہے سکرین پر آتی ہیں تو اپنا چہرہ کور کر لیا کریں،مہیر اور اس کی ماں بہت ہی پریشان کن ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ یہ اداکاروں کے لیے نہیں ہے ،صرف کرداروں کے لیے ہے"۔

Can someone please tell these two irritating ladies from #MujhePyaarHuaTha ke jab bhi on screen aati hain tou apna face cover kar liya karein … Maheer and her mom bahut irritating hain. PS- not for the actors just for the characters. pic.twitter.com/lWAWgwjRjQ