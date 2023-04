ایلون مسک کی زندگی پر بننے والی ڈاکیومینٹری فلم 24 اپریل کو ریلیز ہو گی

(ویب ڈیسک) امریکا کے ٹائیکون ،ٹویٹر اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کی زندگی پر ڈاکیومینٹری فلم ریلیز کیلئے تیار ہے۔

تفصیلات کے مطابق وائس میڈیا نامی ادارے نے آٹھ دستاویزی فلموں کیلئے معاہدہ کیا ہے اور اس سلسلے کی پہلی ڈاکیومینٹری "دی کلٹ آف ایلون" کے نام سے جاری کی جائے گی جبکہ "دی کلٹ آف ایلون" کو 24 اپریل کو لانچ کیا جائے گا اور اس میں ایلون مسک کے ٹیسلا کامیابی سے دنیا کے امیرترین اور پراثر ترین شخصیت بننے کے حالات کے احاطے کو پیش کیا جائے گا۔

EXCLUSIVE: Vice Media has a new partner in the documentary space https://t.co/S1OYm97Qjb