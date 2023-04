پی ایس ایل میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے عباس آفریدی کی میچ کے دوران لڑکی کے ساتھ 'نین مٹکے، کی ویڈیو سامنے آگئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باو لر عباس آفریدی کی رمضان ٹورنامنٹ کے دوران لڑکی کے ساتھ 'نین مٹکے، کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔

رمضان المبارک میں مختلف شہروں میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے رہتے ہیں، ایسے پاکستان کے کرکٹرز اس میں حصہ لیتے ہیں۔عباس آفریدی بھی ان دنوں رمضان ٹورنامنٹ کھیلنے میں مصروف ہیں، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیووائرل ہو رہی ہے۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاہور میں جاری رمضان ٹورنامنٹ کے ایک میچ کے دوران کیمرہ تماشائیوں میں موجود ایک لڑکی کی طرف جاتا ہے تو وہ کیمرے کو دیکھ کر تھوڑا شرما جاتی ہے ایسے میں کیمرہ جب ڈگ آؤٹ میں موجود عباس آفریدی کی جانب آتا ہے توپہلے تو عباس آفریدی ترچھی نگاہوں سے لڑکی کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیمرہ اب ان پر ہے تو عباس آفریدی شرما جاتے ہیں۔

Men will be Men ????????.

Abbas Afridi caught on camera while watching a girl on screen ????#RamzanCricket #Pakistan pic.twitter.com/u9xIneS8wN