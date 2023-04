محمد صلاح نے روزہ رکھ کر فٹبال میچ کھیلا، میچ کے بعد پانی دیا گیا تو کیا کیا؟ ویڈیو نے دل جیت لیے

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) برطانوی فٹ بال کلب لیور پول کے ساتھ وابستہ مصری فٹ بالر محمد صلاح ہر ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں۔ 2018ء میں انہوں نے ایک چیمپئنزلیگ کے فائنل میچ کے لیے روزہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے مانچسٹر سٹی کے خلاف روزے کی حالت میں میچ کھیلا اور 70ویں منٹ میں ان کی جگہ ایک اور کھلاڑی کو میدان میں اتاراگیا۔

میل آن لائن کے مطابق میچ میں شکست کے بعد ٹیم کے سٹاف کی طرف سے محمد صلاح کو پانی کی بوتل دی گئی، جو انہوں نے پینے کی بجائے نیچے رکھ دی۔ اس واقعے کی منظرعام پر آنے والی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹاف ممبر کھلاڑیوں کو پانی کی بوتلیں دے رہا ہوتا ہے، اس دوران وہ محمد صلاح کو بھی ایک بوتل دیتا ہے، تاہم سٹار فٹ بالر بوتل کی طرف دیکھے بغیر فوراً انہیں نیچے رکھ دیتا ہے۔

یہ ویڈیو ٹوئٹر اکاؤنٹ ’@CFC_Janty‘پر پوسٹ کی گئی ہے جہاں اسے اب تک 11لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس میچ میں لیور پول کو مانچسٹر سٹی کے ہاتھوں 4-1سے شکست ہو گئی تھی۔

Did they just hand Salah a water bottle despite him fasting?? ???????????? pic.twitter.com/mAb5WExHgc