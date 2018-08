کرس گیل نے سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ برابر کیا تو شاہد آفریدی نے ’یونیورس باس‘کو ایسا چیلنج دے دیا کہ آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ”جیو لالہ“

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈیز کے بلے باز کرس گیل نے شاہد آفریدی کا سب سے زیادہ 476 چھکے لگانے کا ریکارڈ برابر کردیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر بوم بوم نے گیل کو چیلنج کیا ہے۔

کرس گیل نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک روز میچز کی سیریز میں سابق کپتان شاہد آفریدی کا سب سےزیادہ 476 چھکوں کا ریکارڈ برابر کیا ہے۔ریکارڈ برابر کرنے کے بعد کرس گیل کا کہنا تھا کہ شاہد اور میرا زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ برابر ہوگیا ہے اور اب اس کے بعد میں مزید کوئی چھکا نہیں لگاوں گا۔

اس کے جواب میں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ میں اس ریکارڈ کے ٹوٹنے پر پریشان نہیں ہوں کیوں کہ دنیا کے بہترین کھلاڑی نے ریکارڈ برابر کیا ہے جو کہ اس کا بہترین حقدار ہے۔انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ایک دن ہم دونوں سنگل وکٹ کھیلیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون زیادہ چھکے لگاتا ہے اور اس گیم کا اصول یہ ہوگا کہ اس میں کوئی آوٹ نہیں ہوگا۔

No worries at all in the Universe Boss taking over my record! Richly deserved, hope to play a single wicket match with you one day, let's see who hits more 6s and there should be no rules for getting OUT! ????@henrygayle https://t.co/WxEaUhKjgY