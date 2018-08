”نجم سیٹھی کو کرپٹ ثابت کیے بغیر عمران خان استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں ؟“سپورٹس صحافی نے سوال کیا تو نجم سیٹھی بھی میدان میں آگئے ،ایسا جواب دے دیا کہ عمران خان بھی سوچ میں پڑ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )عام انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد یہ خبر گرم تھی کہ چیئر مین پی سی بی نجم سیٹھی کو عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے پیغام پہنچا دیا گیا ہے ۔اس صورتحال پر اب نجم سیٹھی بھی میدان میں آگئے اور دبے الفاظ میں ایسی بات کہہ دی کہ عمران بھی حیران پریشان رہ جائیں گے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر معروف سپورٹس صحافی نے شعیب جٹ نے کہا کہ نجم سیٹھی کا گناہ یہ ہے کہ وہ ورلڈ الیون ،ویسٹ انڈیز اور پی ایس ایل کے میچز پاکستان میں لے کر آئے ۔صحافی نے استفسار کیا کہ کرپشن کے ثابت کیے بغیر عمران خان اور ان کی ٹیم چیئر مین پی سی بی نجم سیٹھی سے استعفیٰ کیوں مانگ رہی ہے ؟،

Sins of @najamsethi

Brought World XI in Pak.

Brought PSL matches in Pak.

Brought @thePSLt20 Final in Pak.

Brought @westindies in Pak.

Here are pictures 4 reference.

Without proving him corrupt chairman how can @ImranKhanPTI & co ask resignation from chairman @TheRealPCB??? pic.twitter.com/3CZbZplQ4N