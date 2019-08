چین نے ایسا خطرناک کام کردیا کہ ٹرمپ کی چیخیں نکل گئیں

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین اور امریکہ کے مابین جاری حالیہ تجارتی جنگ کے دوران چین نے اپنی کرنسی کی ویلیو کم کی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ’کرنسی کے ذریعے سازش‘ قرار دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین اپنی کرنسی کو تقریباً تاریخی کم ترین ریٹ پر لے آیا ہے، اس کو ’کرنسی کے ذریعے سازش‘ کہا جاتا ہے ۔ انہوں نے اپنی وزارت خزانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا تم سن رہے ہو؟۔

صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کرکے قانون توڑا ہے اور اس کے ذریعے چین آنے والے وقت میں مزید کمزور ہوگا۔

خیال رہے کہ پیر کے روز چین اپنی کرنسی کی ویلیو کو 11 سال کی کم ترین سطح پر لے آیا ہے جس کے بعد ایک چینی رین مینبی 7 امریکی ڈالر کے برابر ہوگئی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین کے اس اقدام سے دنیا بھر میں چینی مصنوعات مزید سستی ہوجائیں گی اور یہ امریکی مصنوعات کی سب سے بڑی حریف بن کر سامنے آئیں گی ۔ صرف یہی نہیں بلکہ کرنسی ڈی ویلیو ایشن کے باعث امریکہ میں بھی چینی مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوگا جس سے امریکہ کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ مزید بڑھ جائے گا۔

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!