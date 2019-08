بہن کی پھرتی نے بھائی کی جان بچالی، حیران کن ویڈیو منظر عام پر آگئی

انقرہ(مانیٹرنگ ڈیسک) کسی ہنگامی صورتحال میں حاضر دماغی بھی بہت ہمت کا کام ہے۔ گزشتہ دنوں ترکی میں ایک لڑکی نے ایسی ہی حاضردماغی سے کام لیتے ہوئے اپنے 3سالہ بھائی کی جان بچا لی۔

آئی بی ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ استنبول میں پیش آیا ہے جہاں تین بچے ایک لفٹ میں سوار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک رسی ہوتی ہے جس کا ایک سرا لفٹ کے باہر رہ جاتا ہے اور دوسرا سرا بچے نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہوتا ہے۔

جیسے ہی لفٹ اوپر اٹھتی ہے، بچہ اس رسی کے ذریعے اوپر لٹک جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اس کی 6سالہ بہن ہاتھ پاﺅں چھوڑنے کی بجائے حاضر دماغی سے کام لیتی ہے اور اپنے بھائی کو پیروں سے اوپر اٹھا لیتی ہے اور پھر اسے سہارا دیتے ہوئے رسی اس کے گلے سے نکال دیتی ہے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرعام پر آئی ہے جسے دیکھ کر جہاں لوگ سراسیمہ ہو رہے ہیں وہیں اس بچی کی حاضر دماغی کی داد دیتے بھی نظر آ رہے ہیں۔

Horrifying moment! Sister stayed calm and saved the boy who got hang by toy rope inside an elevator in Istanbul, Turkey. Please watch your children when using elevator. pic.twitter.com/NmZ2x5VwyE