ڈاؤلینس کابڑے ہسپتالوں کوفیس شیلڈ کا عطیہ

کراچی(پ ر)کراچی کے بڑے ہسپتالوں میں، کووِڈ19- (COVID-19) کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کے تحفظ کی غرض سے ڈاؤلینس نے پرسنل پروٹیکٹو ایکوپمنٹ (PPEs) کی ایک اور کھیپ عطیہ کی ہے۔یہ اقدام ڈاؤلینس کے اْس وسیع تر عزم کا حصہ ہے جس کا مقصد وبا کے خلاف قومی جنگ کرنے والوں کی صلاحیتیوں میں اضافے کی غرض سے ایکوپمنٹ اور اپلائنسز مفت فراہم کرنا ہے۔پاکستان میں الیکٹرونکس انڈسٹری کا ممتاز ادارہ،ڈاؤلینس، اِس سے پہلے بھی،پاکستان بھر میں متعدد اسپتالوں کو قیمتی الیکٹرونک آلات فراہم کرچکا ہے جن میں ریفریجریٹرز، اسپلٹ ایئر کنڈیشنرز، انکیوبیشن چیمبرز، واٹر ڈسپنسرز، وغیرہ شامل ہیں، تاکہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ہیلتھ کیئر اور نیم طبی عملے کو، عوامی صحت کو درپیش اِس خطرے کے دوران مدد فراہم کی جا سکے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔اعلیٰ معیارکے اِن PPEs کو ڈاؤلینس نے اپنی فیکٹریوں میں تیار کیا تھا۔پہلے مرحلے میں، جن اسپتالوں کو یہ ایکوپمنٹ فراہم کیے گئے اْن میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر (JPMC)،ڈاؤیونیورسٹی ہسپتال (DUHS)، سندھ انسٹی ٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ (SIUT)، لیاقت نیشنل ہسپتال (LNH) اور انڈس ہسپتال (TIH) شامل تھے۔اچھی ساکھ رکھنے والے اِن تمام اداروں نے،ڈاؤلینس کے فراخدلانہ اقدام پر شکریہ کا اظہار کیا۔

ہوم اپلائنسز کایہ ممتاز برانڈ، عوام کو ریلیف پہنچانے اور انتہائی تیزی سے پھیلنے والی بیماری کے سماجی و اقتصادی اثرات کم کرنے کے لیے دیگر کوششیں بھی کر رہا ہے۔یہ اپلائنسز اور PPEs کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کا زیادہ مؤثر انداز میں علاج کرنے میں ہسپتالوں کی مدد کرنے کے علاوہ عملے کے ارکان کے کووِڈ(COVID) سے متاثر ہونے کے خطرات بھی کم کریں گے۔اِن شدید حالات میں، پاکستان کے کمزور ہیلتھ کیئر انفرااسٹرکچر کو، وسائل رکھنے والے کارپوریٹ سیکٹر کی جانب سے،تمام ممکن مدد کی ضرورت ہے تاکہ کووڈ19-کے خلاف موثر انداز میں جدوجہد کی جا سکے۔ لہٰذا، ڈاؤلینس، سخت اقتصادی حالات کے باوجود، قیمتی جانیں بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔

اس بارے میں، ڈاؤلینس کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ، سید حسن جمیل نے کہا:”کووڈ19-ایک ایسا عالمی چیلنج ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ چونکہ یہ ڈاکٹرز، قوم کو بچانے کے لیے،خود اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم، تندہی سے اپنے فرائض انجام دینے والے اِن پروفیشنلز کی صحت اور تحفظ یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ یہ ہسپتال انتہائی مستحق اور غیر محفوظ طبقے کو بھی اعلیٰ معیار کی ہیلتھ کیئر فراہم کر رہے ہیں۔ یہی وہ ہے کہ ڈاؤلینس اپنی پروڈکشن کی سہولتوں، ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ اور اعلیٰ معیار کی مصنوعات کے ذریعیاِن ہسپتالوں اور نیم طبی عملے کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔“

یورپ کے تیسرے بڑے ہوم اپلائنسز بنانے والے ادارے، آرشلک ترکی،کے کل ملکیتی ذیلی ادارے کی حیثیت سے ڈاؤلینس اچھی ساکھ رکھنے والے اداروں اور اقدامات کی مدد جاری رکھے گا۔ یہ دیگر کاروباری اداروں کو بھی ترغیب فراہم کر رہا ہے کہ وہ بھی شہریوں کے بہتر معیار زندگی اور تحفظ کے لیے ہیلتھ کیئر انفرااسٹرکچر کی ترقی میں حصہ لیں۔ کمپنی کی سماجی و اقتصادی پالیسی بہتر تعلیم اور مستحکم ماحول کا وعدہ کرتی ہے۔

