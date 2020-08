"ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ۔ ۔ ۔" بیروت دھماکے پر زید حامد بھی چپ نہ رہ سکے، ویڈیو شیئرکرتے ہوئے بڑا بیان داغ دیا

بیروت (ڈیلی پاکستان آن لائن)لبنان کے دارلحکومت بیروت میں ہونے والے پراسرار دھماکے میں 75 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں ، اب اس بارے میں دفاعی تجزیہ نگار زید حامد نے بھی تہلکہ خیز دعویٰ کردیا۔

سوشل میڈیا پر دھماکے کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے زید حامد نے لکھا کہ"ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حزب اللہ کو ایران کی طرف سے بھیجا گیا امیونیشن اسرائیلیوں نے تباہ کردیا"۔

It seems that the ammunition dump of hizbullah sent by Iran has been blown up by Israelis......! #Bairut pic.twitter.com/YsgJfOBBXp