بیروت دھماکہ، 30 منٹ کی دوری پر کیا مناظر ہیں؟ ویڈیو ز سوشل میڈیا پر وائرل

بیروت (ڈیلی پاکستان آن لائن) لبنان میں پراسرار دھماکے کے نتیجے میں 70 سے زائد افراد مارے گئے ہیں جبکہ ہزاروں زخمی ہیں، اس دھماکے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور لوگ افسوس کا اظہار بھی کررہے ہیں۔

ایک سیاح انٹونیو نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " لبنان کی ایریکس سٹریٹ ، دھماکے کی جگہ سے 30 منٹ کی مسافت پر ہے "۔

ترک اداکارہ ایسرا بلجک (حلیمہ سلطان) کے نام سے بنے اکائونٹ سے ایک اور ویڈیو شیئرکرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ شخص ڈیڑھ سے دو میل کی دوری پر تھا۔

Rip to the person that captured this closeup. It was a livestream. This just so scary. #Beirut #بيروت #Lebanon #BeirutBlast #لبنان #Lebanese #PrayForBeriut #Israeli #PrayForLebanon #explosion pic.twitter.com/LU3cORVK7t

This guy was easily 1.5 to 2 miles away!!

ایسے میں بیروت کے گورنر کی ویڈیو بھی وائرل ہورہی ہے جو بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایسی تباہی نہیں دیکھی، پہلے واقعے کے بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچیں تو دوسرے دھماکے میں سب غائب ہوگئے اور انہیں روتے ہوئے دیکھا جاسکتاہے ۔

اسامہ بن جاوید نے لکھا کہ " جو کچھ سیکنڈز میں تباہ ہوا ، اسے دوبارہ بنانے میں سالوں لگ جائیں گے ، یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ بیروت دھماکے کی قیمت کون چکائے گا؟

It will take YEARS to rebuild what was destroyed in seconds.

Not sure how and who will pay for #BeirutBlast.

Yet the people whose negligence and the system built on corruption standing tall amid the ruins of beautiful #بيروت.

Stay strong...@joeyayoubpic.twitter.com/z2tKwGvVJo