بیروت دھماکہ، ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان نے بھی پیغام جاری کردیا

کراچی(ویب ڈیسک) لبنان کے دارالحکومت بیروت میں گزشتہ روز ہونے والے ہولناک دھماکے پر جہاں پوری دنیا افسوس کا اظہار کررہی ہے وہیں پاکستانی اور ترک اداکاروں نے بھی اس واقعے پر نہایت غم کا اظہار کیا ہے۔

اداکار ہمایوں سعید نے دھماکے کے بعد بیروت کی تباہی کے مناظر کی دلخراش تصویر شیئر کرتے ہوئے بیروت اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کی اور خدا سے سب کو حفظ و امان میں رکھنے کی بھی دعا کی۔

Prayers for Beirut. May Allah protect us all pic.twitter.com/dnjzn3nGCZ

اداکارہ مہوش حیات نے بھی بیروت واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بیروت سے ا?نے والی تصاویر بہت ہی تباہ کن ہیں۔ میرا دل اور دعائیں حادثے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہیں۔

The footage coming in from Beirut is truly devastating. My heart grieves for all the people suffering... ????

Sending them lots of prayers and love #Beirut #BeirutExplosion #Lebanon