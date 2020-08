این مورگن نے مہندرا سنگھ دھونی کا ریکارڈ توڑ دیا

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کو پہلی بار ورلڈ چیمپین بنانے والے انگلش کپتان این مورگن نے بھارتی کپتان مہندرا سنگھ دھونی کا انٹرنیشنل میچوں میں بطور کپتان سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق این مورگن نے یہ سنگ میل آئرلینڈ کے خلاف تیسرے ون ڈے میں جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے چھکا لگا کر نصف سنچری مکمل کر کے عبور کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور کپتان سب سے زیادہ 211 چھکے لگانے کا اعزاز دھونی کے پاس تھا جو اب انگلش کپتان نے اپنے نام کر لیا ہے۔

