کیا بیروت پر میزائل سے حملہ کیا گیا؟ مبینہ میزائل کی وائرل ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی

بیروت (ڈیلی پاکستان آن لائن) لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے خوفناک دھماکے نے سب کچھ تباہ و بربارد کرکے رکھ دیا۔ اس دھماکے میں اب تک 135 افراد جاں بحق، 5 ہزار سے زائد زخمی اور 3 لاکھ لوگ بے گھر ہوچکے ہیں۔

بیروت دھماکے کے حوالے سے ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ دراصل بیروت پر میزائل کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ سازشی نظریات پھیلانے والے اس ویڈیو کا حوالہ دے کر اپنے نظریات کو پروان چڑھا رہے ہیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کو اگر غور سے یا سلو موشن میں کرکے دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ جس چیز کو میزائل قرار دیا جارہا ہے وہ دراصل ایک پرندہ ہے۔ ویڈیو میں صاف نظر آرہا ہے کہ پرندہ جس وقت دھماکے والی جگہ پر پہنچا تو دھماکہ پہلے ہی ہوچکا تھا اور دھویں کے بادل بلند ہورہے تھے کہ اسی دوران یہ پرندہ اس کے اوپر سے گزرا۔

That "missile" many conspiracy theorists are talking about which they say hit Beirut port is actually a bird. #Lebanon pic.twitter.com/Mz4RhfoZzP