ماہرہ خان نے وزیراعظم عمران خان سے درخواست کردی

کراچی (ویب ڈیسک) اداکارہ ماہرہ خان نے وزیراعظم عمران خان سے درخواست کی ہے کہ وہ گھریلو تشدد سے تحفظ کا بل منظور کروائیں۔

ماہرہ خان نے وزیراعظم کی ایک ویڈیو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ری ٹوئٹ کی جس میں وہ اسلام آباد میں بہیمانہ طریقے سے قتل ہونے والی نور مقدم کیس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نورمقدم کے قاتل کو قانون کے مطابق سزا ہوگی۔ماہرہ خان نے وزیراعظم کے اس بیان کو سراہا اور ان سے درخواست کی کہ اب گھریلو تشدد سے تحفظ کا بل بھی منظور کروائیں۔ ماہرہ نے مزید لکھا جب تک قوانین موجود نہیں ہوں گے، تب تک خواتین ہمیشہ زیادتی کا شکار رہیں گی، احتساب لازمی ہونا چاہئے۔

THIS!! ???????????????? @ImranKhanPTI Now please please get the domestic violence bill passed ???????? Till there aren’t laws in place, women will always be vulnerable to abuse. There must be accountability. https://t.co/IJKyCmGgVB

اداکارہ عائشہ عمر نے ماہرہ خان کی اس ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کیا اور وزیراعظم سے یہی مطالبہ کیا جو ماہرہ خان نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا یقینی طور پر یہ بھی ایک ترجیح ہونی چاہئے۔ عائشہ عمر نے اپنی ٹوئٹ میں مزید لکھا روزانہ کئی خواتین گھریلو تشدد کا سامنا کرتی ہیں اور اسے’’گھر کا معاملہ‘‘ قرار دے دیا جاتا ہے۔ خواتین کو تحفظ کی ضرورت ہے۔

@ImranKhanPTI I second this. This should definitely be a priority right now. This bill needs to be passed and laws put in place. So many women are regularly facing Domestic abuse and it’s dismissed as being “ghar ka maamla”. Women need to be protected. ???? #DomesticViolence https://t.co/3PlNeqIBgM