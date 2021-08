چیف جسٹس گلزار احمد نے مندر پر ہونے والے حملے کاازخود نوٹس لے لیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد نے پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں مندر پر ہونے والے حملے کاازخود نوٹس لے لیا۔چیف جسٹس نے ازخود نوٹس چیئرمین ہندو کونسل و رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار سے ملاقات کے بعد لیا۔

نجی ٹی وی ہم نیوز کے مطابق ترجمان سپریم کورٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد سے ایم این اے رمیش کمار نے ملاقات کی جس میں گزشتہ روز مندر پر ہونے والے حملے سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی ۔جسٹس گلزار احمد نے چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے معاملہ کل (جمعہ) سماعت کے لئے مقرر کردیا۔

ایم این اے رمیش کمار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ازخود نوٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی پریس ریلیز بھی شیئر کی۔

Honorable Chief Justice has taken notice of attack on Hindu Temple in RYK Punjab during our meeting today.

The matter is fixed before the Court on Friday. pic.twitter.com/QpnGXpZzO2