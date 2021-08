پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے اسد عمر نے بڑی خوشخبری سنا دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے نظر انداز کیے جانے والے سپورٹس کے شعبے پر بھرپور توجہ دی جائے ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت کھیلوں کے لیے پی ایس ڈی پی کے 2 نئے منصوبوں کا جائزہ لیا، ٹیلنٹ ہنٹ سکیم اور سپورٹس اکیڈمیز/اعلیٰ کارکردگی کے مراکز تیار کرنے کی سکیم۔

انہوں نے کہا کہ دونوں منصوبے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے اور ملک کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں کئے جائیں گے،وقت آگیا ہے کہ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے نظر انداز کیے جانے والے سپورٹس کے شعبے پر بھرپور توجہ دی جائے۔

دوسری طرف یوم استحصال کشمیرپر وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر نے اپنے پیغام میں کہا کہ دو سال ہو گئے بھارت کے غیر قانونی اقدام کو ،کشمیر کے عوام کو جبر اور تشدد سے محکوم کرنے کی ایک اور مذموم کوشش ، نہ بھارت سات دہائیوں میں کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد کو دبانے میں کامیاب ہوا ہے نہ کبھی ہو گا. آخر کار ‎کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہو گا ۔

Reviewed 2 new PSDP projects for sports under kamyab jawan program. A talent hunt scheme and a scheme to develop sports academies/high performance centers. Both will be done thru HEC and in all Federating units of the country. Time to reverse the decades old neglect of sports