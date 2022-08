کامن ویلتھ گیمز میں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی مبارکباد

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے کامن ویلتھ گیمزمیں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو مسلح افواج کی طرف سے مبارکباد دی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابرافتخار نےپیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ نوح دستگیربٹ کوگولڈ میڈل جبکہ شاہ حسین شاہ کوبرانزمیڈل حاصل کرنے پر مبارکباد دی ،ڈی جی آئی ایس پی آر نے لکھا کہ دونوں کھلاڑیوں نےکامن ویلتھ گیمزمیں پاکستان کاجھنڈا بلند کیا، اپنے ٹوئٹ کےآخر میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجرجنرل بابرافتخار نے لکھا کہ پاکستان زندہ باد۔

Congratulations from Pakistan Armed Forces to Nooh Dastagir Butt for winning Gold Medal & Shah Hussain Shah for winning Bronze Medal in Commonwealth Games making Pakistan proud.

