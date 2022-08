تھائی لینڈ کے نائٹ کلب میں آتشزدگی سے 13 افراد ہلاک 

بنکاک (ڈیلی پاکستان آن لائن) تھائی لینڈ کے نائٹ کلب میں آتشزدگی کی زد میں آکر 13 افراد ہلاک ہوگئے جبکہ 41 جھلس کر زخمی ہو گئے ۔

اطلاعات کے مطابق تھائی لینڈ کے جنوب مشرقی صوبے چھونبوری میں رات گئے کلب ماؤنٹین بی نائٹ سپاٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کلب کے بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا جبکہ دیواروں پر آتش گیر فوم لگے ہونے کی وجہ سے آگ انتہائی تیزی سے پھیلی ۔

اطلاعات کے مطابق شراب کے نشے میں دھت ہونے اور موسیقی کے شور کے باعث متعدد لوگوں کو آتشزدگی کا علم نہ ہوسکا اور جب انہیں علم ہوا تب تک آتش گیر فوم نے آگ کو پکڑ لیا اور ان افراد کو باہر نکلنے کا راستہ نہ مل سکا۔

آتشزدگی کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں ۔

13 people killed, 41 injured early this morning as fire breaks out in a famous bar in Sattahip (east Thailand)

A similar incident to the fire in Zantika bar in Ekamai (Bangkok) where 67 people were killed in 2009#ไฟไหม้ผับชลบุรี #ไฟไหม้ผับ #Thailand #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/URmgtau3M1