کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز ملتان میں کورس شروع، ڈاکٹر ز کی شرکت

ملتان(سٹاف رپورٹر)کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز ملتان کے لئے تاریخی لمحہ، ایڈوانس لائف سپورٹ ان آبیسٹیٹرکس (ALSO) کورس کا آغاز ملتان ریجنل آفس میں کر دیا گیا اس حوالے سے گزشتہ روز کورس کے آغاز پر خطاب کرتے ہوئے کنٹرولر سی پی ایس(بقیہ نمبر11صفحہ6پر )

پی و پرنسپل نشتر میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راو نے اسے ایک تاریخی دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ALSO کورس کو ملتان لانے پر صدر سی پی ایس پی پروفیسر مسعود خالد ایم گوندل، سینیر نائب صدر سی پی ایس پی پروفیسر ڈاکٹر شعیب شفیع، پروفیسر اصغر بٹ، پروفیسر محمد طیب، ریجنل ڈائریکٹر سی پی ایس پی ملتان پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتبی، جنرل شہلا بقائی اور پوری فیکلٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنوبی پنجاب کی دہلیز پر یہاں پہلا ALSO کورس منعقد ہونا ایک تاریخی دن ہے قبل ازیں پروفیسر ڈاکٹر شعیب شفیع نے کورس کا باقاعدہ افتتاح کیا اور کہا کہ ملتان میں کورس کے انعقاد سے اس خطہ کے ڈاکٹروں کو نہایت فائدہ ہو گا ادھر کورس میں ملتان سمیت ڈیرہ غازی خان ، بہاولپور ، رحیم یار خان ، وہاڑی ، بوریوالا سے گائناکالوجسٹ کی کثیر تعداد نے شرکت کی جبکہ ملک بھر سے آئے ماہرین نے سینیر پروفیسرز نے ان کی رہنمائی کی۔