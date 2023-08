سٹیوٹ براڈ نے اپنے پسندیدہ پاکستانی بولر کا نام بتادیا

لندن (ویب ڈیسک) سابق انگلش کرکٹر سٹیورٹ براڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی کو پسندیدہ بولر قرار دیدیا۔

حال ہی میں ایشز سیریز کے دوران ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے انگلش کرکٹر سٹیورٹ براڈ نے پاکستانی بولر شاہین شاہ آفریدی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے پسندیدہ بالرز میں سے ایک ہیں، انکی بالنگ کو دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ایکسپریس نیوز کے مطابق انہوں نے کہا کہ ابتدائی اوورز میں شاہین آفریدی کی اِن سوئنگ ڈلیوریز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔

شاہین شاہ آفریدی اسوقت انگلینڈ کی لیگ دی ہنڈرید میں ویلش فائر کی نمائندگی کررہے ہیں، انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں 13.33 کی اوسط اور 8.00 کی اکانومی سے تین وکٹیں حاصل کی ہیں۔ویلش فائر کی ٹورنامنٹ میں دو میچز کھیل کر ایک فتح اور شکست کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود ہے۔

