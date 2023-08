(ویب ڈیسک)معروف امریکی اداکار مارک مارگولیس83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق اداکار کی موت نیویارک کے ہسپتال میں ہوئی جہاں انہیں بیماری کے باعث داخل کیا گیا تھا۔رپورٹس کے مطابق مارک مارگولیس کچھ دنوں سے بیمار تھے اور ان کا اہسپتال میں علاج جاری تھا اور یہیں جمعرات کو انہوں نے آخری سانسیں لیں۔غیرملکی میڈیا کے مطابق مارک مارگولیس کی اہلیہ اور ان کا بیٹا ہسپتال میں ان کے ساتھ موجود تھے۔رپورٹس کے مطابق اداکار نے اپنے کیریئر کے دوران کئی ٹی وی شوز اور فلموں میں کام کیا۔

We join millions of fans in mourning the passing of the immensely talented Mark Margolis, who - with his eyes, a bell, and very few words - turned Hector Salamanca into one of the most unforgettable characters in the history of television. He will be missed. pic.twitter.com/gVt8IzxgPw