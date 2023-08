عمران خان کی گرفتاری پرشوبز ستاروں کا ردِعمل سامنے آگیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان شوبز کے فنکاروں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر شدید ردِعمل کا اظہار کیا ہے۔

اداکارہ مشی خان نے عمران خان کی گرفتاری پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا ہے۔مشی خان نے 5 اگست کو یومِ سیاہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ "آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے عمران خان ہمارے دلوں کا رہنما ہے۔ جس پر حملہ کرنا ناممکن ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جناب عمران خان آپ بہادری اور کردار کا مظہر ہیں۔ آپ ہمیشہ ہمارے ہیرو رہیں گے۔"

Black day for #Pakistan. He is the leader of our Hearts. Which is impossible to invade. May Allah SWT keep you safe Mr @ImranKhanPTI You are the epitome of bravery & character. You will always be our HERO. #ImranKhan pic.twitter.com/u6pgffhl0I