نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)پلے اسٹیشن 5 اور دیگر قیمتی اشیا مفت بانٹنے کا اعلان مشہور یوٹیوبر کو مہنگا پڑ گیا، پولیس نے ہنگامہ آرائی پر یوٹیوبر کو گرفتار کرلیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کے مشہور یوٹیوب انفلوئنسر کاسنیٹ نے سوشل میڈیا پر پلے اسٹیشن 5 اور دیگر قیمتی اشیا مفت بانٹنے کا اعلان کیا جس کے بعد ہزاروں افراد نیویارک کے علاقے مین ہیٹن کے یونین اسکوائر پہنچ گئے۔

غیرمعمولی ہجوم پر قابو پانے کے لیے پولیس کو طلب کیا گیا تو مجمع نے پولیس پر بوتلیں اور کرسیاں پھینکیں۔ سیکڑوں افراد اور پولیس کے درمیان جھڑپوں سے اطراف کی گلیاں میدان جنگ بن گئیں، جھڑپوں میں دھوئیں کے بم بھی پھینکے گئے۔پولیس نے ہنگامہ آرائی اور افراتفری پر اکسانے کے الزام میں انفلوئنسر کاس نیٹ کو گرفتار کرلیا۔ ہنگامہ آرائی اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے پر 65 سے زائد افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا جب کہ زیر حراست انفلوئنسر سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔

Mayhem broke out when Twitch streamer @KaiCenat held a giveaway in Union Square today #whatisnewyork pic.twitter.com/vOlVJd6okM