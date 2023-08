چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر ان کے سابق برادر نسبتی زیک گولڈ سمتھ کا بھی ردعمل آگیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا اور گرفتاری کے بعد جہاں پی ٹی آئی کی جانب سے شدید ردعمل دیکھنے میں آرہا ہے وہیں ان کی سابقہ اہلیہ کے بھائی بھی ان کےحق میں بول پڑے ہیں۔عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کا اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہنا ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جارہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بڑے مارجن سے جیتیں گے۔لیکن پاکستانیوں کو ایک بات پتہ ہے کہ عمران خان ایک اچھے اور ایماندار آدمی ہیں۔

They will do everything they can to keep ⁦@ImranKhanPTI⁩ out of the election because he’d win by a huge margin.

But if there is one thing Pakistanis know it is that Imran is a good man, honest & uninterested in the material trappings of power https://t.co/ECQTocffzd