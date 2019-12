جونٹی رہوڈز کی پاکستان آمد، نوجوان کھلاڑیوں کو ’خزانہ‘ مل گیا

لاہو ر(ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کے سابق سٹار کھلاڑی جونٹی رہوڈز نے پاکستان میں نوجوان ایمرجنگ کھلاڑیوں کو فیلڈنگ ٹپس دیں۔

تفصیلات کے مطابق جونٹی رہوڈز تین روزہ کیمپ میں شرکت کیلئے پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ یہ تین روزہ ٹریننگ کیمپ ترین کرکٹ اکیڈمی لودھراں میں جاری ہے جس میں جنوبی پنجاب کے 30 ایمرجنگ کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور جونٹی رہوڈز نے انہیں فیلڈنگ ٹپس دیں۔

جونٹی رہوڈز نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹوئٹ کے ذریعے ٹریننگ کیمپ کی تصاویر شیئر کیں۔خیال رہے کہ جونٹی رہوڈز جنوبی افریقہ کی جانب سے 52 ٹیسٹ اور 245 ایک روزہ انٹرنیشنل میچ کھیل چکے ہیں اور وہ اپنی پھرتیلی فیلڈنگ کی وجہ سے مشہور تھے۔

