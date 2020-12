لنکا پریمیئر لیگ کے دوران شعیب ملک کی شاندار فیلڈنگ، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

کولمبو (ویب ڈیسک) لنکا پریمیئر لیگ (ایل پی ایل) میں کولمبو کنگز اور جافنا اسٹالینز کے میچ میں پاکستان کے شعیب ملک نے باؤنڈری پر فیلڈنگ کے دوران کمال کردیا۔

لنکا پریمیئر لیگ میں جافنا اسٹالینز کی جانب سے کھیلنے والے شعیب ملک نے مخالف ٹیم کے کھلاڑی انجیلو میتھیوز کا کیچ پکڑ کر سب کو حیران کردیا۔باؤنڈری لائن کے اندر جاکر اور پھر گیند کو باؤنڈری سے باہر اچھال کر کیچ کرنے کا شعیب ملک کا یہ بھرپور ایکشن سوشل میڈیا پر بھی خوب وائرل ہو رہا ہے۔

میچ کے دوران شعیب ملک کے شاندار کیچ کو کمنٹیٹر نے بھی خوب سراہا جب کہ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں نے بھی شعیب ملک کے کیچ پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔

ASTONISHING CATCH FROM SHOAIB MALIK ????

The veteran juggles and manages to complete a terrific catch. Mathews departs right after hitting a six!#LPL2020 #WinTogether #CKvJS pic.twitter.com/OpjHeT2N66