اسحاق ڈار کے ہارڈ ٹاک کیلئے انٹرویو پرسوشل میڈیا صارفین کا طنز لیکن اب وزیراعظم عمران خان کا کس نے انٹرویو کرلیا؟ یقین کرنا مشکل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیرخزانہ اسحاق ڈار نے بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک کے لیے انٹرویو دیا تھا جو کئی دن پاکستانی سوشل میڈیا پر چھایا رہا اور اس پرسیاستدانوں کے بیانات بھی آتے رہے لیکن اب وزیراعظم عمران خان نے بھی شوبز چھوڑنے کا اعلان کرنیوالے اداکار حمزہ علی عباسی کو بھی انٹرویو دیا جو نجی ٹی وی چینل پر نشر ہوگا۔

پاکستان تحریک انصاف کے آفیشل اکائونٹ سے وزیراعظم عمران خان اور حمزہ علی عباسی کی تصویر شیئرکرتے ہوئے لکھاگیا " وزیراعظم عمران خان حمزہ علی عباسی کیساتھ گفتگو کرتے ہوئے"تاہم مزید کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

ادھر گزشتہ شام وزیراعظم آفس کی طرف سے عمران خان اور حمزہ علی عباسی کی تصویر پر مبنی پوسٹر شیئرکرتے ہوئے بتایا کہ ہفتے کی شام ساڑھے سات بجے وزیراعظم عمران خان کی عباسی کے ساتھ گفتگو دیکھیے ۔

Watch Prime Minister @ImranKhanPTI in conversation with Hamza Ali Abbasi tomorrow night at 7:30 PM. pic.twitter.com/7wMSmTXlOo