انڈیا میں تیار ہونے والی ویکسین کا سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے والا سیاستدان کورونا کا شکار ہوگیا

امبالہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) انڈیا میں تیار ہونے والی دیسی ویکسین کا پہلا ٹیکہ لگوانے والا سیاستدان کورونا کا شکار ہوگیا۔

بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر داخلہ انیل وج نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ ان کے کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ وہ اس وقت ضلع امبالہ کے سول ہسپتال میں داخل ہیں۔ انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں کے دوران ان سے رابطے میں آنے والے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بھی اپنے ٹیسٹ کرالیں۔

خیال رہے کہ 20 نومبر کو انڈیا میں تیار کی جانے والی دیسی کورونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کے ٹرائل کے دوران انیل وج کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ انہیں ٹیکہ لگانے کے بعد آدھے گھنٹے تک نگرانی میں بھی رکھا گیا تھا۔ انہیں جو ویکسین کی ڈوز دی گئی تھی وہ بھارت بائیو ٹیک نامی بھارتی کمپنی بنا رہی ہے جس کا نام کو ویکسین رکھا گیا ہے۔

I have been tested Corona positive. I am admitted in Civil Hospital Ambala Cantt. All those who have come in close contact to me are advised to get themselves tested for corona.