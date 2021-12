ایک انجن والا مسافر بردار طیارہ پیراگوئے میں گر کر تباہ ، ہلاکتیں

اسونسیون (ویب ڈیسک) پیراگوئے میں ایک انجن والا مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہونے سے پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پیراگوئے کے شمال مغربی علاقے میں ایک انجن والا طیارہ پرواز بھرتے ہی ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہوگیا۔ زمین پر گرتے ہی طیارے میں آگ بھڑک اُٹھی۔فائر بریگیڈ کے عملے نے ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ طیارے کے ملبے سے تین لاشیں نکالی گئی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔

Paraguay: Single-engine plane crashes in Paraguay leaving 3 people dead . AsuncionThree people have died as a result of a crash of a Cessna 185 single-engine plane in north western Paraguay , media reported. According to the Ultima Hora newspaper, two victims are US citizens pic.twitter.com/cqFlRVwiZw