کترینہ کیف اور وکی کوشل کی شادی سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آگئیں

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کی ’بار بی ڈول‘ کترینہ کیف اور اداکار وکی کوشل رواں ماہ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے،شادی کی تیاریوں اور تقریبات سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آگئی ہیں۔

انڈیا ٹو ڈے کے مطابق کترینہ کیف اور وکی کوشل کی شادی کی تقریبات راجستھان میں 700 سال پرانے قلعے میں ہوں گی، اس کے لیے قلعے کو ایک ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔رپورٹ کے مطابق ریاست راجستھا کے ضلع سوائی مادھوپور کے ایڈیشنل کلٹر سورج سنگھ نے اس حوالے سے ایک اجلاس طلب کیا جس میں ہائی پروفائل شخصیات کی سیکیورٹی اور امن و امان کی مجموعی صورت حال کا جائزہ لیا گیا، اجلاس میں ویڈنگ پلانر اور پولیس حکام نے شرکت کی۔

Dresses from Falguni Shane Peacock being delivered at #KatrinaKaif's residence. We wonder why? ????????#KatrinaKaif #VickyKaushal @KatKaifDaily @KatrinaKaifFB @KatrinaKaifCity @KatrinaKaifCafe @TeamOfKatrina pic.twitter.com/dLOgFOiJXy