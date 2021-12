وزیر اعظم کا سری لنکن منیجر کو بچانے کیلئے خود مار کھانے والے ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن فیکٹری منیجر پریانتھا کمارا کو بچانے کیلئے اپنی جان خطرے میں ڈالنے اور مار کھانے والے ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کردیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پوری قوم کی طرف سے ملک عدنان کی اخلاقی جرات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ملک عدنان نے پریانتھا کمارا کو بچانے کیلئے نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈالی بلکہ اپنے جسم کو ڈھال بنا کر سری لنکن منیجر کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔

خیال رہے کہ پریانتھا کمارا کو جب فیکٹری ورکرز تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے تو اس وقت پروڈکشن منیجر ملک عدنان اسے چھت پر لے گئے لیکن ہجوم وہاں بھی پہنچ گیا اور پریانتھا کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنانا شروع کردیا۔ اس موقع پر ملک عدنان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پریانتھا کو نہ صرف بچانے کی بھرپور کوشش کی بلکہ اس کے اوپر ڈھال بن گئے اور ہجوم کے ہاتھوں خود مار کھاتے رہے۔

On behalf of the nation I want to salute moral courage & bravery of Malik Adnan who tried his utmost to shelter & save Priyantha Diyawadana from the vigilante mob in Sialkot incl endangering his own life by physically trying to shield victim. We will award him Tamgha i Shujaat