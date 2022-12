عارف والا میں حسن علی کیساتھ مقامی لوگوں کی بدتمیزی

پاکپتن (ویب ڈیسک) عارف والا میں قومی کرکٹر حسن علی کے ساتھ مقامی افراد کی جانب سے بدتمیزی اور ان کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا۔

جیو نیوز کے مطابق حسن علی پی پی ایل کے سلسلے میں عارف والا میچ کھیلنے گئے، فیلڈنگ کرتے حسن علی پر کراؤڈ نے جملے بازی کی، ایک شخص نے حسن کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2021 کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے بیٹر کا کیچ چھوڑنا بھی یاد دلایا۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مذکورہ شخص کہتا ہے کہ تم اسکواڈ میں شامل نہیں ہو، اس کے علاوہ ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ سیمی فائنل میں کیچ کیوں چھوڑا؟حسن علی کے لیے نامناسب زبان کا بھی استعمال ہوا جس کے باعث کرکٹر نے آپا کھو دیا اور سٹیڈیم میں جھگڑا ہوگیا۔

ٹوئٹر پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے اس واقعے پر سخت ردعمل دیا اور لوگوں کو کرکٹرز کی عزت کرنے کا بھی کہا۔ایک ٹوئٹر صارف نے لکھا ہمارے لوگ بار بار ایک ہی چیز کیوں یاد دلاتے ہیں؟ دوسروں کی غلطیاں بھولانا سیکھیے یہ نہیں کہ دوسرے کی دماغی صحت متاثر کریں، ہم وہ میچ پہلے ہی ہار چکے تھے۔

if this thing is triggering hassan ali obviously krti bhi hogi tw humare log baar baar ja k yahi baat q repeat krte hain dosron ki galtiyo ko bhulana sikheye na k us ki mental health destroy. at that day hum tw pehle he lose kr chuke the also isn’t we lost 2 more trophies ?? https://t.co/QnUAKRPCk6

عبداللہ نامی صارف نے کہا میں حسن کا بہت بڑا فین نہیں ہوں اس نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آئی سی سی ایونٹ جتوائے، اس طرح ان کی بے عزتی نا کریں، مجھے معلوم ہے لوگ اس کیچ کو چھوڑنے کے بعد افسردہ تھے لیکن کیا ہم اس کے بعد مزید دو ٹورنامنٹس نہیں ہارے؟

Not a big fan of Hassan Ali but he won you an ICC event, do not disrespect him like that. I get it you are hurt for that dropped catch but didn't we bottle two more tournaments after that?