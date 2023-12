تاریخ رقم: پاکستان ویمنز ٹیم کی پہلی بار کیویز کیخلاف ٹی 20 سیریز میں فتح

ڈونیڈن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی ویمنز نے نیوزی لینڈ کیخلاف پہلی مرتبہ ٹی 20 سیریز جیت لی۔

قومی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو دوسرے ٹی 20 میں 10 رنز سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کی ہے۔

پاکستانی ویمنز ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 137 رنز بنائے، منیبہ علی نے 35،عالیہ ریاض نے 32 رنز بنائے، بسمہ معروف نے 21، کپتان ندا ڈار نے 14 رنز کی اننگز کھیلی۔

