آسٹریلیا کے خلاف مقابلے سے قبل دو پاکستانی کھلاڑی آپس میں ہی لڑ پڑے ، تہلکہ خیز ویڈیو وائرل

کینبرا(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل اور سابق کپتان سرفراز احمد کے درمیان کینبرا ٹیسٹ میچ سے قبل تکرار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے لگی۔کینبرا میں جاری قومی ٹیم کے ٹریننگ سیشن کے دوران سابق کپتان سرفراز احمد اور نوجوان بیٹر سعود شکیل کے درمیان بحث ہوئی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔

سعود شکیل سینئیر کرکٹر سے سوال کرتے دیکھائی دے رہے ہیں کہ میں کب تک آپ کے کام آتا رہوں گا؟ جس پر سرفراز جواب دیتے ہیں کہ آپ میرے کسی کام کے نہیں ہو، میں نے آپ کو کبھی کچھ کرنے کی ہدایت نہیں کی۔جس پر سعود شکیل نے کہا کہ آپ نے تب بھی تبادلہ کیا، اس لیے میں آپ کیلئے فائدہ مند تھا۔

Seems like saud is still angry that he was benched for 33 games by sarfaraz



and this is not the way to behave with youngster man (so unfortunate) #PAKvAUS #PAKvsAUS #BabarAzam???? pic.twitter.com/7ujAJHEtt3