کینیڈا میں برفباری کے باعث نظام زندگی مفلوج

کوبیک سٹی (ڈیلی پاکستان آن لائن)کینیڈا کا صوبہ کوبیک شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں آگیا۔

کوبیک میں اب تک 30 سینٹی میٹر برف پڑ چکی ہے،صوبےمیں شدید برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اس صوبے میں تمام سکول بند کردیئے گئے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہوگئے۔ برفباری سے مونٹریال شہر سب سے زیادہ مثاثر ہوا ہے۔ مونٹریال ایئرپورٹ پر بیشتر فلائٹس منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں۔

@KelvedonWeather in Montreal, Quebec, Canada

Snow heaven ❄️❤️

Snowfall to continue till morning at least.

Currently 0c in downtown Montreal. pic.twitter.com/jSi4zhiNzc