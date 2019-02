انسداد کینسر کا عالمی دن ملتان سمیت مختلف شہروں میں سیمینارز ریلیاں انسداد کینسر کا عالمی دن ملتان سمیت مختلف شہروں میں سیمینارز ریلیاں

ملتان ‘ شجاع آباد ‘ خانیوال ‘ چوک مکول ‘ گڑھ مہاراجہ ‘ جتوئی ‘ بہاولپور ‘ راجن پور ‘ روجھان ‘ ہارون آباد ( وقائع نگار ‘ نمائندگان ) دنیا بھر کی طرح ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں کینسر کا عالمی دن منایا گیا ‘ اس دن کی مناسبت سے سیمینار اور آگاہی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ۔ اس سلسے میں ملتان سے وقائع نگار کے مطابق چار فروری کو ہر سال ورلڈ کینسر ڈے یعنی کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔2019کا تھیم ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ I Am & I Will" " اس اہم دن کے موقع پرڈاکٹر (بقیہ نمبر21صفحہ12پر )

عبدالمتین اور ڈاکٹر قرۃالعین ہاشمی ماہرین امراض کینسر مینار کینسر ہسپتال ملتان نے آگاہی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں عام طور پر چھاتی کاسرطان ، مُنہ کا سرطان ، آنتوں کا سرطان ، خوراک کی نالی کا سرطان ، خون کا سرطان ، انڈے دانی کا سرطان،رحم اور رحم کے نچلے حصے کا سرطان اور اب ایک بڑی تعداد میں جگر کا سرطان دیکھا جارہا ہے۔پوری دنیا میں 2018کے ایک اندازے کے مطابق 18.1لاکھ کینسر کے نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں تیزی سیاضافی ہو رہا ہے۔ دنیا مٰن ہر 5میں سے1مرد اور ہر 6میں سے 1عورت کو زندگی کے کسی حصے میں کینسر ہوسکتا ہے۔پاکستان دنیا کا ستاواں گنجان آباد ملک ہے۔اور یہاں2018میں ایک اندازے کے مطابق سال میں1,48,041نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔پچھلے 5سالوں میں تقریبا1,00,000اموات کینسر کی وجہ سے ہوئی ہے اور3,50,000کینسر کے مریض ہیں جو علاج کروارہے ہیں۔ایک اندازے کے مطابق خواتین تعدادزیادہ ہے مردوں کی نسبت۔اس موذی مرض کی وجوہات میں زیادہ تر تمباکو نوشی ، شراب نوشی ، ناقص خوراک ، موٹاپا اور Hereditary Cancerیعنی موروثی سرطان شامل ہیں ۔اس کے علاوہ ہیپا ٹا ئٹس Bاور C اہم وجوہا ت ہیں۔کینسر کے مرض کو اگر ابتدائی مراحل میں تشخیص کر لیا جائے تو اس کے علاج کے ذریعے سے اچھے اور بہتر نتائج سامنے آسکتے ہیں اور ہم اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں عام طور پر کچھ علامات ہیں جن پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے جیسے بلاوجہ تھکاوٹ یا سستی ،چھاتی میں گلٹی یا نپل سے خون آنا ،بھوک کاکم لگنا ، مستقل کھانسی رہنا یا بلغم میں کھانسی آنا ، جسِم کے کسی بھی حصے میں گلٹی کا نکلنا یا موجودہ گِلٹی کا تیزی سے بڑھ جانا، پاخانے یا پیشاپ سے خون آنا، وزن میں کمی ہونا شامل ہیں۔اگر درج بالا علامات ظاہر ہوں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں ، لیکن ایک بات ہمیشہ یا د رکھنی ہے : گلٹی /پھوڑے /زخممیں درد کا ہونا کینسر کی علامات نہیں ہے۔پرہیز علاج سے بہتر ہے۔کینسر کے حوالے سے یہ قول بہت اہم ہے بہت سے ایسے کینسر موجود ہیں جن کے لیے Screening Prograموجود ہیںیعنی کچھ ایسے Test موجود ہیں جو کینسر کی موجودگی کے حوالے سے باخبر کر سکتے ہیں ۔ان Cancersمیں چھاتی کا سرطان ،آنتوں کا سرطان ، پھیپھڑوں کا سرطان ، مردانہ غدودProstate/کاسرطان ، رحم کے نچلے حصے کا سرطان اور جگر کا سرطان شامل ہیں ۔ ایسے Screening Prograمیں شامل ہونے کے لیے ما ہر امراض کینسر سے رابطہ کریں۔کینسر سء بچاؤ کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں،موٹاپا کنٹرول کریں۔روزانہ سیر اور ورزش کریں(کم از کم 45منٹ روزانہ)اچھی خوراک جِن میں پھلوں ، سبزیوں اور دالوں کی خاصی مقدارموجود ہوں اور زیادہ فائبر والی خوراک موزوں ترین ہے مثلاًگندم۔گوشت کا استعمال کم سے کم کریں۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز ، شیشہ سے پرہیز، پان ،بیڑا اور نسوار سے پرہیز کریں۔ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔انجکشن لگوانے سے پہلے ہمیشہ سیل بند سرنج استعمال کریں۔ خون لگوانے سے پہلے ہیپا ٹا ئٹس کا ٹیسٹ ضرورکروائیں۔کھانے پینے میں صفائی ستھرائی اور بازار کے کھُلے کھانے اور گندے برتنوں میں کھانے پینے سے پرہیزکریں۔سورج کی روشنی میں نکلنے کے لیے مناسب کپڑوں کا استعمال کریں۔بچیوں کی شادی مناسب عُمر میں کریں۔بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ کریں۔بچوں کو اپنا دودھ پلائیں۔جنسی تعلقات میں صِرف شریک حیات تک محدودرکھیں۔اگر خاندان میں (مثلاًقریبی رشتہ داروں میں )کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہو تو باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر سے معائینہ کروائیں,ہم سب کو چاہیے کہ کینسر کی روک تھام کے لیے اپنا اپنا حصہّ ضرور ڈالیں تاکہ اس مرض کے موذی اثرات سے خود کو بچا سکیں۔سکول ، کالج اور یونیو رسٹیوں میں آگاہی پروگرام کروانے سے اپنی آنے والی نسلوں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ٹی وی ، ریڈیواور اخبارکے ذریعے سے عوام الناس میں شعورپیدا کرنے سے بھی اس مر ض میں کافی کمی واقع ہو سکتی ہے۔پاکستان میں مختلف شہروں میں کینسر کے علاج کے لیے ہسپتال بنائے گئے ہیں لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ مرض بڑھ رہا ہے اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔کیونکہ بد قسمتی سے اس مرضکاعلاج مہنگا ہے۔کینسر کے علاج میں سرکاری اور غیر سرکاری ہسپتال اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ملتان میں اس حوالے سے مینار کینسر ہسپتال اور نشتر ہسپتال ملتا ن کا آنکولوجی وارڈ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بہاولپورمیں BINOہسپتال اور وکٹوریہ ہسپتال کا شعبہ سرطان اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔لیکن جس تیزی کے ساتھ جنوبی پنجاب میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ سہولیات ناکافی ہیں۔اس لیے سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کا کینسر کے علاج اور روک تھام کے لیے عملی میدان میں آنا ضروری ہے۔آئیے "ٰ I Am & I Will"کے تحت ہم آج خود سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ مِل کر کینسر کی روک تھام لیے کام کریں گے،ورنہ اعدادوشمارہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ 25سالوں میں دنیا بھر میں کینسر کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو گی۔دریں اثناء عالمی یوم کینسر کے سلسلے میں شہباز شریف ہسپتال میں آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔جس کی قیادت ایم ایس شہباز شریف ہسپتال ڈاکٹر نبیل نے کی۔ ریلی میں ڈی ایچ او ڈاکٹر ظفر عباس سمیت محکمہ صحت کے افسران اور سول سوسائٹی کی شرکت۔ شجاع آباد سے نامہ نگار کے مطابق کینسر کے عالمی دن کے حوالے سے سعید احمد خان اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد نے کہا کہ کینسر جیسے موذی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیں اور بروقت علاج کروانا چاہیے ، ڈاکٹر رانا جاوید ایم ایس THQنے کہا کہ کینسر کے پھیلاؤ کا سبب سگریٹ نوشی ، گٹکا، پان اور کثرت سے شراب نوشی کا سبب بن رہا ہے ، ہمیں ان نشہ آور چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر احمد خلیل سرجن آرتھوپیڈک نے کہا کہ ہڈیوں کا کینسر پھیلنے کی بڑی وجہ موروثی بیماریاں ہیں اور ناقص خوراک کی وجہ سے بھی یہ مرض تیزی سے پھیلتا ہے، ڈاکٹر ذوالفقار علی چائیلڈ سپیشلسٹ نے کہا کہ ماحول کی آلودگی اور شعاعیں بھی اس مرض کا پھیلانے کا باعث بن رہیں ہیں ، ڈاکٹر عمیر سلیم سپیشلسٹ ہیپاٹائٹس PKLIنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا جگر کا سرطان زیادہ تر ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو لگ جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے یرقان کی بروقت تشخص اور علان ضروری ہے ورنہ یہ مرض جگر کے کینسر کی وجہ بن جاتا ہے۔خانیوال سے بیورو نیوز ‘ نمائندہ پاکستان کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی خانیوال کی جانب سے ڈی ایچ ڈی سی ہال میں ایک سمینار منعقد کیا گیا جسکا مقصد کینسر جیسے موذی مرض سے عوام کو آگاہی دینا تھا۔ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہر سال چار فروری کو کینسر کے عالمی دن کے طور پر مناتی ہے اس سلسلہ میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شعیب اقبال تھے۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد شعیب اقبال نے کہا کہ ہر سال پاکستان میں ڈیڑھ لاکھ افراد کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں ا نھوں نے کہا کہ اس مرض سے بچاؤ ممکن ہے،اگر وہ چند صحتمندانہ معمولات اپنا لیں جیسا کہ روزانہ ورزش کرنا متوازن غذا کھانااور سہل پسند طرز زندگی سے اجتناب وغیرہ شامل ہے۔ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرکے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آئی آر ایم این سی ایچ خانیوال ڈاکٹر محمد شہزاد سرورنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمباکو نوشی، نسوار، شراب نوشی و تابکار شعائیں اور ماحولیاتی آلودگی بھی کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔احتیاطی تدابیر اور بروقت تشخیص کے ذریعے کینسر کے خطرہ کو 30% to 50 % کم کیا جا سکتا ہے۔چوک مکول سے نامہ نگار کے مطابق ملک بھر میں کینسر ڈے کے نام سے منایا گیا اس سلسلے میں سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عبدالغفور خان کی قیادت میں ایک واک کا انعقاد کیا گیا جس میں لوگوں کو کینسر پھیلنے کی وجوہات اور اس سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر بارے آگاہی دی گئی ڈاکٹر عبدالغفور خان نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے مطابق دنیا بھر میں ہونے والی اموات میں دوسری بڑی وجہ کینسر ہے سال 2018 میں 96لاکھ اموات کینسر کی وجہ سے ہوئی جبکہ پاکستان میں سالانہ ڈیڑھ لاکھ افراد کینسر کا شکار ہوجاتے ہیں تھوڑی سی احتیاط کرکے کینسر سے بچا جاسکتا ہے ۔گڑھ مہاراجہ سے نامہ نگار کے مطابق ورلڈ کینسر ڈے کے موقع پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال میں کینسر سے بچاؤ بارے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا ۔ آگاہی واک میں اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال راشد چوہدری ، ایم ایس ٹی ایچ کیو سمیت دیگر نجی و سرکاری اداروں کے افسران و ملازمین شریک تھے۔جتوئی سے نامہ نگار کے مطابق میڈیکل سپرٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال مہر محمد اقبال کی زیر قیادت ہونے والے سمینار میں ڈسٹرکٹ کوارڈینٹر آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر شاہد ریاض ،فوکل پرسن ڈاکٹر عبدالحمید غوری اور فیاض صحرائی و دیگر نے شرکت کی۔بہاولپور سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ‘ بیورو رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاول پور کی جانب سے ورلڈکینسر ڈے کے موقع پر کینسر سے آگاہی کے لئے خصوصی سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے دفتر سے نکالی گئی آگاہی واک کی قیادت چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاول پور ڈاکٹر فیاض انور نے کی جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ڈاکٹر فیصل وحید، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ریونیو ڈاکٹر ذاکر، ہیلتھ ایجوکیشن آفیسر ذوالقرنین جتوئی اور ڈی ایچ اے کے سپروائزرز شریک ہوئے۔دریں اثناء ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈویلپمنٹ سنٹر بہاول پور میں کینسر سے آگاہی کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز بہاول پور ڈویژن ڈاکٹر چوہدری غلام عباس بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سیمینار میں سی ای او ڈاکٹر فیاض انور، ڈی ایچ او ڈاکٹر فیصل وحید، ڈاکٹر ذیشان رؤف اور ڈاکٹر ذاکر نے خطاب کیا۔راجن پور سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ‘ نامہ نگار کے مطابق کینسر کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک کی گی۔ جس کی قیادت چیف ایگزیکٹو آفیسر صحت راجن پور ڈاکٹر محبت علی اورڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ہاشم علی نے کی۔ اس موقع پر میڈیکل سپر نٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال راجن پور ڈاکٹر عبد اللہ جلبانی، ڈاکٹر عدیل خالد، ڈاکٹر جام خلیل احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ واک سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ اس دن کو منانے کا مقصد کینسر کی علامات ،تشخیص، علاج اور احتیاطی تدابیر سے عوام کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ روجھان سے نمائندہ پاکستان کے مطابق پورے پنجاب کیطرح شیخ خلیفہ ہسپتال روجھان اور شیخ خلیفہ ہسپتال شاہوالی میں کینسر ڈے منایا گیا۔کینسر ڈے آگاہی مہم میں ایم ایس شیخ خلیفہ ہسپتال روجھان ڈاکٹر عبدالحکیم مستوئی اور دیگر ٹی ایچ کیو کے عملے نے شرکت کی۔ملک میں پھیلتے ہوئے کینسر جیسے موذی مرض سے بچنے اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے روجھان میں آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹرز اور دیگر عملہ نے کینسر سے بچنے کے لیے آگاہی کے حوالے سے واک کی۔ جس میں شریک ایم ایس شیخ خلیفہ ہسپتال روجھان اور شاہوالی ڈاکٹر عبدالحکیم مستوئی ،ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈاکٹر لجپت رائے، ایڈمن فاروق احمد خان، محمد عامر سومرہ ،صدر نشینل تحصیل پریس کلب نوراحمد راہی سمیت دیگر ڈاکٹروں اور صحافتی برداری نے شرکت کی ۔ہارون آباد سے نامہ نگار کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہارون آباد میں کینسر کے عالمی دن کے موقع پرتحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے سائرہ ہال میں ایک سیمینار اور آگاہی واک کاا ہتمام کیا گیا ،سیمینار میں میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد اسلم طاہر ،سابق میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈا کٹر محمد فاروق احمد ،ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عامر رضا ، ڈاکٹر محمد انور سکھیرا ، ڈاکٹر انیلہ مظہر ،لیڈی ڈاکٹر سونش ،رائے پرویز اصغر ،ریسکیو انچارج لیاقت علی سمیت ڈاکٹرز ،نرسز ،پیرا میڈیکل سٹاف نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔

کینسر ڈے

مزید : ملتان صفحہ آخر